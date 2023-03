Migranti, Sindaco Pozzallo: da mesi Viminale ci ha lasciati soli

E poi accusa il governo Meloni di gestione tema fatta di spot

Roma, 15 mar. (askanews) – “Abbiamo portato avanti questa politica dell’accoglienza perché è giusto salvare delle vite umane. Il problema è che molte volte noi, come città di frontiera, ci siamo ritrovati soli. E mentre nel passato un minimo di raccordo con le istituzioni importanti del governo italiano c’erano, in primis con il ministero degli interni. Da qualche mese a questa parte questo rapporto si è interrotto”: così Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, intervistato da askanews.

“Abbiamo la prefettura che ci supporta abbastanza bene, ma noi pensavamo di avere un rapporto migliore con il ministero degli Interni e con la Regione Sicilia. È da parecchi mesi che noi ci ritroviamo soli ad affrontare un’emergenza che è molto più grande di noi”, ha denunciato ancora il primo cittadino della città in provincia di Ragusa.

“E non si può affrontare questo tema con una politica fatta di spot e di buone intenzioni, deve essere affrontato in maniera seria, non è questo un fenomeno che può essere trattato per raccogliere qualche voto in più, occorre che il governo, con il contributo dell’opposizione, affrontino questo tema nei tavoli europei e con un maggiore raccordo con i territori”, ha concluso Ammatuna.