Oltre 4.500 studenti per School Experience 3 a Monstescaglioso

In Basilicata, realizzato con successo il corto "La cucistorie"

Roma, 6 mar. (askanews) – Oltre 4500 studenti provenienti da quaranta scuole della Basilicata, sette lungometraggi, sessanta short movie di cui 33 professionali e 27 realizzati da altri istituti; due laboratori, Movie Lab e Digital Prof, a cui si aggiunge un momento pensato per le famiglie, Parental Experience e la realizzazione di un corto dal titolo “La cucistorie”: School Experience 3, che ha terminato il 3 marzo, negli spazi del Cine-teatro Nicola Angrisani di Montescaglioso la sua tappa in Basilicata iniziata il 27 febbraio, è stato un progetto culminato nella presentazione di un originalissimo lavoro realizzato dal team della Produzione di Giffoni con i giovani che hanno preso parte all’iniziativa.

L’evento, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e ministero dell’Istruzione e del merito, si è concluso con un momento di incontro e confronto che ha visto la partecipazione di istituzioni, dirigenti scolastici, docenti e tantissimi alunni.

Condotta da Orazio Cerino, la serata finale del progetto che vede Antonia Grimaldinelle vesti di direttore scientifico, si è aperta con la presentazione di un video sul pianeta Giffoni, a cui ne è seguito un altro dedicato al report di School Experience 3.

“Siamo arrivati alla terza tappa e siamo felici – ha detto Marco Cesaro, responsabile del progetto – Qui c’è terreno fertile ed è sempre come sentirsi a casa grazie a Giuseppe Disabato e alla sua associazione CineCreando con cui ormai Giffoni collabora da anni. Montescaglioso ci ha accolto a braccia aperte, a partire dal mondo della scuola che ha avuto grande fiducia in noi”.

La serata finale si è conclusa con la visione in anteprima del corto realizzato dai partecipanti di School Experience 3 per la regia di Giuseppe Novellino, con la collaborazione di Andrea Contaldoe Francesco Petrone, insieme a tutto lo staff della Produzione di Giffoni.

“La cucistorie”, questo il titolo, è il racconto di tre giovani amici che, in bicicletta e armati di smartphone, vanno alla scoperta di Montescaglioso. Una volta giunti in questo paese senza tempo, si ritroveranno di fronte a un’amara scoperta. Le strade sono deserte e gli abitanti sembrano essere stati inghiottiti dal nulla. Cosa è successo? Una maga, figlia di un imprenditore che tenta di fare affari loschi con una multinazionale, ha cucito loro la bocca riducendoli al silenzio. Tra aule scolastiche, vicoli, piazze, cortili e chiese, i tre si imbatteranno in Martina-Morgana, fautrice dell’incantesimo e allo stesso tempo potenza liberatrice, che ripristinerà la normalità, restituendo l’uso delle labbra e della libertà ai residenti lucani.

La tappa in Basilicata di School Experience 3 è stata organizzata in collaborazione con l’associazione CineCreando, diretta da Giuseppe Disabato e con la partecipazione dell’associazione Pollinolandia di Terranova di Pollino.

School Experience continuerà dal 19 al 25 marzo a Nuoro e Tonara (Sardegna) e dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Campania), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.