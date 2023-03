Abbracci e lutto per Astorre davanti a palazzo Cenci

Commosso l'ex presidente del Lazio Nicola Zingaretti

Roma, 3 mar. (askanews) – Abbracci e lutto davanti a palazzo Cenci, sede degli uffici del Senato dove oggi è deceduto il senatore del Partito Democratico Bruno Astorre, a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno. Molti i notabili del PD giunti davanti al palazzo dove si sono trattenuti a lungo; fra gli altri l’ex presidente della regione Lazio, ora deputato Nicola Zingaretti; Astorre era segretario regionale del PD nel Lazio.

Il furgone mortuario ha portato via la salma; la procura di Roma ha aperto una indagine per “istigazione al suicidio”, atto dovuto per avviare i rilievi del caso.