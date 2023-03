Mezza maratona RomaOstia, Nissan sponsor con Qashqai e-POWER

La casa ribadisce impegno per diffusione mobilità sostenibile

Milano, 2 mar. (askanews) – Nissan è sponsor della 48esima edizione della mezza maratona RomaOstia, evento podistico che si corre domenica 5 marzo dalla capitale fino al litorale, nel segno della sostenibilità ambientale. In quest’ottica il nuovo Qashqai e-POWER è l’Official Electrified Car della RomaOstia, e aprirà e chiuderà la competizione; sarà il timekeeper ufficiale della mezza maratona, attraversando il veloce percorso che vede un primo tratto nell’area dell’EUR per poi proseguire tra la lunga via Cristoforo Colombo fino al mare di Ostia.

Anche la direzione di gara e i giudici seguiranno la mezza maratona a bordo di Qashqai e-POWER, che percorrerà i 21,097 km insieme ai partecipanti. Per Nissan, fanno sapere dalla casa automobilistica, è l’occasione per ribadire l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale e la diffusione della mobilità sostenibile. Inoltre il 3 e 4 marzo Nissan sarà presente presso il villaggio Casa RomaOstia anche con l’esposizione dei due modelli di punta Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER presso il Salone delle Fontane in Via Ciro Il Grande a Roma.

e-POWER è un brevetto Nissan che vuole rappresentare un approccio radicalmente innovativo all’elettrificazione, infatti il motore elettrico da 190 CV è l’unico che muove le ruote della vettura, con accelerazione brillante e una notevole coppia subito disponibile, a ogni regime e in ogni circostanza. L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri da 158 CV, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina e viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km.

La mezza maratona RomaOstia è organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun, in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.