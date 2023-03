Schlein a Piantedosi: su Crotone parole indegne, si dimetta

La segretaria del Pd: "Disumane e inadeguate al ruolo"

Roma, 1 mar. (askanews) – Le dichiarazioni del ministro Matteo Piantedosi dopo il naufragio in Calabria “sul fatto che la disperazione non possa mai giustificare condizioni di viaggio che mettano in pericolo la vita dei propri figli” sono “indegne di un ministro, disumane, totalmente inaccettabili e inadeguate al ruolo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante l’audizione del ministro in commissione Affari costituzionali.

“Chi è lei per stabilire cosa giustifichi o meno la disperazione se la scelta è fra rischio di morte per tortura o in mare?”, ha aggiunto, chiedendo che si chiariscano dinamiche e responsabilità.

“Attendiamo fiduciosi le risultanze – ha sottolineato Schlein – ma dal punto di vista delle responsabilità politiche già solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e per Giorgia Meloni una riflessione molto profonda”.