Trentino Film Commission alla Berlinale per la sostenibilità

Una ricerca sulla sostenibilità nell'industria cinematografica

Milano, 24 feb. (askanews) – “Come Trentino Film Commission e Green Film presenteremo al Festival di Berlino i risultati di una ricerca sostenuta dalla Direzione Generale Cinema in collaborazione con Anica e CineRegio che ha lo scopo di dare un’idea chiara dell’impatto ambientale delle produzioni cinematografiche”. A parlare è Luca Ferrario, direttore della Trentino Film Commission presente al Festival di Berlino con un rapporto sulla sostenibilità nell’industria cinematografica.

“Lo scopo era quello di dare ai produttori degli elementi per valutare delle scelte che possono rendere le riprese maggiormente sostenibili. Alcuni risultati sono prevedibili, altri invece ci hanno sorpreso, come per esempio il peso che la scelta degli alloggi ha sulla sostenibilità dell’intero film. Ci sono poi molti dati interessanti sull’impatto economico che queste scelte hanno: Quindi, cosa costa di più e che cosa costa di meno di quando si parla di sostenibilità”.