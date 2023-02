Un cast stellare per la seconda edizione di Dinner Club

Viaggio con Cracco, Albanese, Zingaretti, Giallini, Cortellesi

Milano, 14 feb. (askanews) – Un cast stellare, un viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche italiane, tanta ironia e scenari mozzafiato. La seconda stagione di Dinner Club il food travelogue Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 febbraio con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due il 24 febbraio. Insieme allo chef stellato Carlo Cracco Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, con le socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.

“Li coinvolgo prendendoli per la gola e promettendo cose incredibili che poi non si avverano, partono ma poi sono fregati e non possono più tornare indietro, però spesso si divertono” spiega Cracco.

Ogni protagonista ha affrontato una delle tappe alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese insime allo chef Cracco tra mezzi di trasporto impossibili e sfide culinarie davvero impegnative ma anche sorprendenti.

“Il più difficile è sempre avvicinarsi ai fornelli perchè io mi sento un extraterrestre, mentre il momento più bello è il viaggio perchè tra improvvisazioni e segnalazioni ci siamo veramente divertiti” dice Albanese.

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia.

“Mi sono accostato a questo programma con mille timori perchè non sono capace, ma poi mi sono lasciato andare e mi sono divertito molto a girare la Romagna a incontrare tante persone e nelle interazioni con Carlo e con tutti gli scherzi che mi hanno fatto, è stato un peccato fine questa esperienza” racconta Zingaretti.

Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniscono a cena con le due socie onorarie regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e soprattutto tante risate.