Cospito, Salvini: basta polemiche, ora la riforma della Giustizia

Io rispetto la magistratura, se dice che deve stare in isolamento

Roma, 1 feb. (askanews) – A proposito della giustizia “invito tutti a non parlarne più e a portare in aula una grande, moderna, rivoluzionaria riforma della giustizia: non è più tempo di polemiche, non c’è tempo da perdere”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a una iniziativa dei ministri leghisti a sostegno del candidato alla presidenza del Lazio Francesco Rocca al Tempio di Adriano a Roma.

“Non mi appassionano atti, omissioni, dimissioni, remissioni – ha detto poi in riferimento al caso del deputato Donzelli- molto semplicemente rispetto così tanto la magistratura, che se la magistratura dice che qualcuno merita l’ergastolo o l’isolamento, questo deve stare all’ergastolo e all’isolamento”