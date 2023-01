Toscana, Mazzeo eletto nel Comitato europeo delle Regioni

"Seguirò la bussola di valori di David Sassoli"

Firenze, 24 gen. (askanews) – ll presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato eletto nel Comitato europeo delle regioni. “Sono orgoglioso di questa nomina che hanno voluto i colleghi presidenti dei Consigli regionali”, commenta Mazzeo. “La rappresentanza italiana -ricorda Mazzeo- è composta da 24 tra sindaci, presidenti di Regione e presidenti di Consiglio regionale. Il compito principale del Comitato è dare pareri, consulenze, sulle principali leggi che riguardano gli enti locali e le Regioni. Portiamo un pezzo di Toscana in Europa. Io cercherò come sempre di porre l’attenzione seguendo la bussola che ci ha lasciato David Sassoli, a chi è più indietro, a chi è in difficoltà ad avere voce”.