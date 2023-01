Bici storiche, L’Eroica fa tappa al Parlamento Europeo

Ecco tutto il calendario 2023 della storica corsa

Roma, 12 gen. (askanews) – Sono già più di quattromila gli iscritti a L’Eroica 2023, quota raggiunta in soli tre giorni di apertura di iscrizioni e trend che fa pensare ad un nuovo record di partecipazione. La storica corsa sulle strade bianche della Valdichiana e della Val d’Orcia si terrà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Nata a Gaiole in Chianti nel 1997, L’Eroica è ora replicata in altri 7 Paesi al mondo: Sud Africa, Giappone, Spagna, Olanda, Germania, Svizzera e Stati Uniti sia nella versione Classic che nella versione NOVA.

Quest’anno, però, il primo appuntamento stagionale non è sui pedali, ma al Parlamento Europeo per invito diretto di Roberts Zile, vicepresidente lettone e appassionato di ciclismo eroico. Dal 27 al 31 marzo a Bruxelles L’Eroica racconterà i suoi valori iniziando dalla “bellezza della fatica e gusto dell’impresa” che ogni anno portano in Toscana migliaia di ciclisti da ogni angolo del mondo.

In Italia il primo appuntamento in bicicletta è fissato il 22 e 23 aprile con la Class Nation’s Cup – Due Giorni Eroica per juniores che ritrovano così l’appuntamento internazionale che da anni mancava in Italia. Domenica 30 aprile a Conegliano Valdobbiadene, in provincia di Treviso, è in programma la seconda edizione di NOVA Eroica Prosecco Hills. Sarà poi la volta di Eroica Montalcino, domenica 28 maggio. Quindi NOVA Eroica Buonconvento, sabato 24 giugno a cui farà seguito, la domenica, NOVA Eroica Family. A settembre l’Abruzzo accoglierà i ciclisti eroici di nuovo Castel del Monte per la seconda edizione di NOVA Eroica Gran Sasso. Infine, l’evento Eroica per eccellenza, L’Eroica a Gaiole in Chianti.