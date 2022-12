Spagna: test negativo o certificato vaccino per arrivi da Cina

Annuncio della ministra Salute Darias su situazione Covid

Madrid, 30 dic. (askanews) – La Spagna chiederà un test negativo al Covid o un certificato di vaccinazione ai viaggiatori provenienti dalla Cina. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Carolina Darias in una conferenza stampa convocata d’urgenza per riferire sulla situazione della pandemia in Cina. “A livello nazionale, implementeremo controlli nei nostri aeroporti, richiedendo ai passeggeri provenienti dalla Cina di sottoporsi a un test negativo contro Covid o a un programma di vaccinazione completo” ha detto la ministra che ha giustificato la decisione con la mancanza di informazioni da parte del colosso asiatico. “Il caso della Cina è unico, la politica Zero Covid seguita fino ad ora e la brusca interruzione delle restrizioni, insieme alla minore immunità della popolazione dovuta ai bassi tassi di vaccinazione e anche alla scarsa circolazione del virus finora, come conseguenza di quella politica Zero Covid, stanno generando alti livelli di trasmissione in questo momento”.

Il governo spagnolo segue così le orme di Italia, Stati Uniti e diversi Paesi asiatici limitrofi alla Cina in un momento in cui cresce la preoccupazione per l’esplosione dei contagi che il Paese asiatico sta vivendo dopo la fine della politica “Zero Covid” che ha seguito negli ultimi tre anni.