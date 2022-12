Sanità, la Toscana rivoluziona il rapporto con il cittadino

Tracciamento digitale di segnalazioni e disservizi

Firenze, 27 dic. (askanews) – Un sistema di digitalizzazione che consente agli Uffici relazioni con il pubblico, di tracciare e analizzare comunicazioni, segnalazioni di disservizi, reclami e, in generale, richieste di bisogni dell’utenza. A realizzarlo Project Digital Innovation, società del gruppo Benefind. Grazie ad esso, la Regione Toscana sta implementando un’autentica rivoluzione nel rapporto in particolare tra sanità e cittadino. La prima a partire l’azienda ospedaliera universitaria Careggi, ma mano a mano il servizio si sta estendendo a tutta la Regione.

Andrea Belardinelli Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana:

“Nell’andare a confrontare strutture diverse sul territorio, che hanno quindi anche impostazioni diverse e sistemi diversi, è stato necessario scegliere un linguaggio comune, in modo che tutto quello che viene registrato nel software sia riscontrabile e poi misurabile e livello regionale. Questo in gergo tecnico è stato fatto adottando una tassonomia unica. E quindi quando un cittadino si rivolge al nostro ufficio Urp, dove è attivo il software, viene catalogata la sua richiesta, in base ad un dizionario comune”.

Il contatto con la persona viene registrato e inserito in un work flow, in modo da poter tracciare tutti i percorsi della pratica. A rendere possibile tutto questo è Project Digital Innovation, che vanta 30 anni di esperienza nella gestione documentale, unita alle grandi competenze acquisite nel ramo della digitalizzazione.

Federica Pinochi, Marketing e comunicazione Gruppo Benefind: “Tracciando e aggregando i dati è possibile poi avere dei risultati che aiutano nel processo decisionale strategico. Si può andare a rilevare, nel caso dell’Urp ad esempio, i settori che presentano maggiori criticità. Se si raccoglie che un certo numero di cittadini ha fatto una certa segnalazione, si può capire dov’è più urgente, o più importante, intervenire”.

Quando i dati in possesso della Regione Toscana diventeranno significativi, gli applicativi di Project prevederanno anche l’uso dell’intelligenza Artificiale per favorire una lettura aggregata dei dati e facilitare la presa delle decisioni sulle azioni di miglioramento da intraprendere.