Usa confermano svolta sul nucleare: giorno importante per scienza

Fusione ha prodotto più energia di quella usata

Milano, 13 dic. (askanews) – I funzionari del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno confermato il risultato storico nella fusione nucleare: per la prima volta, è stata prodotta più energia dalla fusione rispetto all’energia laser usata per alimentare l’esperimento.

Un “guadagno netto di energia” (“net energy gain”) che rappresenta una pietra miliare nel tentativo decennale di ottenere energia pulita e illimitata dalla fusione nucleare.

“Lunedì 5 dicembre 2022 è stato un giorno importante per la scienza – ha detto Jill Hrubi, Sottosegretario USA all’Energia per la Sicurezza Nucleare – raggiungere l’accensione in un esperimento di fusione controllata è un risultato che arriva dopo più di sessant’anni di ricerca, sviluppo, ingegneria e sperimentazione globali”.