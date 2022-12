Ambiente, a Gela Stati Generali per Rigenerazione dei Territori

Due giorni incontri organizzati dalla Camera Forense Ambientale

Gela, 1 dic. (askanews) – Lavoro, ambiente, sviluppo economico, transizione ecologica: queste le tematiche al centro degli “Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori”, in programma oggi e domani a Gela. La tavola rotonda – organizzata dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con il Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Assoil School e Remtech Expo – ha l’obiettivo di “creare una reale sinergia tra pubblico e privato – dichiara Cinzia Pasquale, Presidente Camera Forense Ambientale – collaborare sotto una regia pubblica. Rigenerazione non significa solamente evitare il consumo del suolo, rigenerazione significa anche attrarre investimenti, rigenerazione significa anche crescita economica, sociale e culturale delle aree in cui si lavora. Gli stati generali sono itineranti, siamo partiti dalla Basilicata e oggi ci troviamo a Gela, conosciamo tutti la storia industriale di questa città, la rigenerazione dei territori passa anche da aree come questa”. La giornata di oggi si articola in due sessioni. La prima, mattutina, è dedicata alle bonifiche dei siti contaminati e si apre con i saluti istituzionali del Sindaco di Gela Cristoforo Greco e della Signora Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. Le conclusioni sono affidate all’Assessore all’Ambiente della Regione Sicilia. La sessione pomeridiana ha come focus l’economia circolare e le nuove opportunità di lavoro.