Presentato a Milano EOX, il nuovo ascensore di TK Elevator

L'Ad Maggioni: innovazione e sostenibilità anche in residenziale

Roma, 30 nov. (askanews) – “Rivoluzione digitale negli edifici”. Questa la copertina dell’evento che si è svolto nella giornata di ieri martedì 29 novembre all’Adi Design Museum di Milano per la presentazione del nuovo ascensore della TK Elevator, l’EOX. La società già pioniera d’innovazione in Europa e nel mondo: dalle Freedom Tower di New York agli ascensori del palazzo della Regione Lombardia. Adesso dopo le nuove invenzioni del Multi e del Twin, con l’EOX si punta a un elevato risparmio energetico e ad un’attenzione importante

verso il design.

Hanno preso parte all’evento alcuni rappresentanti degli studi più importanti dell’architettura italiana. La protagonista è stata comunque la TK Elevator e proprio sulla nuova invenzione è intervenuto l’ad della società, Luigi Maggioni:

“Oggi abbiamo voluto ospitare questo evento per poter avere un momento di confronto e di dialogo con le migliori firme dell’architettura e della progettazione italiana perché come noi di TK Elevetor pensano e progettano il futuro della città e della mobilità urbana. Noi di TK Elevetor ci sentiamo pionieri dell’innovazione tecnologica, questo perché installiamo ogni giorno ascensori che funzionerannoe consumeranno energia per circa 30 anni. Oggi con il lancio i EOX, TK Elevetor introduce all’interno del mercato residenziale un nuovo ascensore native digital, green, sostenibile e capace di abbattere il risparmio energetico di circa il 28%. Finalmente riusciamo ad introdurre

l’innovazione tecnologica e la sostenibilità che prima era una prerogativa del settore premium degli edifici d’avanguardia anche nel settore residenziale. Quando parliamo di riqualificazione energetica non si parla di ascensore, questo è sbagliato. L’ascensore rappresenta il 10% dei consumi di un edificio. Oggi con EOX introduciamo all’interno del mercato residenziale italiano un nuovo tipo di ascensore native digital, green capace di ridurre del 28% i consumi e le emissioni”.