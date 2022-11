Industria Felix premia 203 imprese. Cerved: il 2023 sarà sfidante

Biasini: "Ricavi e mol delle pmi in rialzo in scenario baseline"

Roma, 29 nov. (askanews) – Duecentotré eccellenze italiane, società di capitali che si sono distinte tra le più competitive del Paese per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Sono le aziende premiate all’Università Luiss Guido Carli con l’Alta onoreficenza di bilancio in occasione della terza edizione nazionale del ‘Premio Industria Felix – L’Italia che compete’.

L'evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria.

La giornata, cui hanno preso parte Luca Ciriani, ministro per i Rapporti col Parlamento, Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy e Vito Grassi, vice presidente Confindustria è stato anche l’occasione per fare il punto sulle sfide che attendono le imprese come ha illustrato Fabio Biasini, executive vice president – Corporate sales di Cerved che ha presentato una analisi sui possibili scenari che attendono le aziende per il prossimo anno.

‘Evidentemente esistono dei trend macroeconomici che avranno un impatto sui risultati delle aziende italiane e questo dipende da due scenari fondamentali che elaboriamo come Cerved. Uno scenario in cui di fatto tre elementi fondamentali che sono la politica monetaria della Banca centrale europea, la crisi dovuta al conflitto Ucraina-Russia e l’impatto che questa puù avere sul costo dell’energia. In uno scenario baseline immaginiamo che il conflitto si vada riducendo in condizioni di normalità e questo avrà un impatto positivo sul costo delle’energia e on ultimo immaginiamo una politica monetaria che ancora supporta il sistema aziendale contenendo i tassi di interesse. In questo scenario prevediamo le imprese italiane continuino a crescere in maniera più contenuta rispetto ai risultati del ’21 ma con una crescita dei due driver di conto economico più importanti che sono i ricavi e il margine operativo lordo’.

Più difficile il percorso per le imprese italiane nel caso di una guerra che si prolunghi ulteriormente. Gli effetti potrebbero essere negativi e ripercuotersi sui margini di crescita. ‘Nello scenario che definiamo worst in cui il conflitto si dovesse protrarre e dovesse avere un impatto negativo sul costo delle materie prime e dell’energia e la politica monetaria dovesse favorire un innalzamento dei tassi di interesse significativo, questo avrebbe un impatto sia sul sistema paese che sulle aziende con quella che preveiamo essere una contrazione sia dei ricavi sia del Mol che potrebbero scendere di 1,3-1,5 punti per i ricavi e fino a 2,3 punti percentuali per quanto riguarda il margine operativo lordo’.

Aerospazio (2): Manta Group S.R.L., Microtecnica S.R.L.

Agroalimentare (10): Dolciaria Acquaviva S.P.A., In.Al.Pi. S.P.A., Kimbo S.P.A., La Molisana S.P.A.,Oropan S.P.A., Eulip S.P.A., F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.P.A., Parmacotto S.P.A., San Giorgio S.P.A., Soavegel S.R.L.

Ambiente (23): Ambiente S.P.A., Ambroselli Maria Assunta S.R.L., Ar – Astigiana Riciclati S.R.L., Argeco S.P.A., B.Energy S.P.A., Centro Servizi Ambientali S.R.L., Cosir S.R.L., Csr Servizi S.R.L., Deco S.P.A., Diodoro Ecologia S.R.L., Docks Lanterna S.P.A., Ecodaunia S.R.L., Enval S.R.L., F.lli Longo Industriale S.R.L., Fer.Metal.Sud S.P.A., Gimac Holding S.R.L., I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati) S.R.L., Porcarelli Gino & Co. S.R.L., Progest S.P.A., Progeva S.R.L., Shift S.P.A., Var S.R.L., Verde Vita S.R.L.

Chimica e Farmaceutica (12): Altergon Italia S.R.L., Balchem Italia S.R.L., Esseti Farmaceutici S.R.L., Farmabios S.P.A., Giochemica S.R.L., I.B.N. Savio S.R.L., Metlac S.P.A., Orion Engineered Carbons S.R.L., Procos S.P.A., Savio Industrial S.R.L., Technogenetics S.P.A., Visufarma S.P.A.

Commercio (9): Abbattista S.P.A., Autotorino S.P.A., C.G.T. S.P.A., Energas S.P.A, Fratelli Arena S.R.L., Isomed S.R.L., Maiora S.R.L., Pewex Al.Pa. S.R.L. (Gruppo Codrafin), Spazio S.P.A.

Commercio Online (9): Aurelia Car S.R.L., Blife S.R.L., Deghi S.P.A., Dielle S.R.L., Dilc S.R.L., Domino Sistemi S.R.L., Extremebit S.R.L., Lacertosus S.R.L., Nakuru S.R.L.

Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento (6): Arte Video S.R.L., La Flora S.R.L., Mix S.R.L., Edizioni El S.R.L., Promotica S.P.A., Rotas Italia S.R.L.

Conduzione Femminile (12): Hcm S.P.A., Iris Ceramica Group S.P.A., Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.P.A., Itw Italy Holding S.R.L., Lorenzo Ceccato S.P.A., Ludoil Energia S.R.L., Policlinico San Donato S.P.A., Siemens Healthcare S.R.L., Systema Ambiente S.P.A., Unifarm S.P.A. Unione Farmacisti Trentino-Alto Adige, United Parcel Service Italia S.R.L., Unox S.P.A.

Costruzioni ed Edilizia (15): Ceit S.P.A. (Circet Italia S.P.A.), Celi Calcestruzzi S.P.A., Co.Ge.Pa.Telecommunication S.P.A. (Cogepa S.P.A.), Comet Sud Costruzioni Metalmeccaniche S.R.L., D’Adiutorio Costruzioni S.P.A., Eco-Dem S.R.L., Ediltunnel S.P.A., Ferone Pietro e C. S.R.L., Fra.Bo S.P.A. (Bonomi Group), Francesco Comune Costruzioni S.R.L., Hera Servizi Energia S.R.L., Overail S.R.L., S.A.C. S.P.A, Salcef Group S.P.A., Zanzar S.P.A.

Energia e Utility (10): C.V.A. S.P.A., Deval S.P.A., Eisackwerk S.R.L., Eviso S.P.A., Geko S.P.A., Power Energia Soc.Coop., Ultragas C.M. S.P.A., Umbria Energy S.P.A., Union Gas Metano S.P.A., Zignago Power S.R.L.

Logistica E Trasporti (14): Autotrasporti e Spedizioni Barone S.P.A., Fracht Italia S.R.L., Grimaldi Group S.P.A., Gxo Logistics, Intermodaltrasporti S.R.L., Liberty Lines S.P.A., Logicompany 3 S.R.L., Logistica Ambientale S.R.L., Natana.Doc S.P.A., Salerno Trasporti S.R.L., Torello Trasporti S.R.L., Trans Isole S.R.L., Trans Italia S.R.L., Transeuropa S.R.L.

Meccanica (2): Lu-Ve S.P.A., Tecnosystemi S.P.A. Società Benefit

Metalli (6): Anodall Extrusion S.P.A., Cellino S.R.L., Futura S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A., Siderurgica Fiorentina S.P.A., D.F.V. S.R.L.

Moda (7): Aeffe S.R.L., Conceria Pasubio S.P.A., Elisabet S.R.L., Framis Italia S.P.A., Gda S.R.L., Kering Eyewear S.P.A., Leo Shoes S.R.L.

Partecipate a maggioranza pubblica (24): A.C.D.A. S.P.A., A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.R.L., Acea Pinerolese Energia S.R.L., Acqua Novara.Vco S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Ambiente Servizi S.P.A., Auxilium Vitae Volterra S.P.A., Azienda Farmaceutica Municipale S.R.L., Azienda Territoriale Energia E Servizi S.R.L., Bari Multiservizi S.P.A., Como Acqua S.R.L., Consac Gestioni Idriche S.P.A., Ecoennaservizi S.R.L., Farmacia Comunale Di Corbetta S.R.L., Gestione Servizi Mobilità S.P.A, Infranet S.P.A., Interporto Padova S.P.A., Medio Chiampo S.P.A., S.E.A. Servizi e Ambiente S.P.A., Scapigliato S.R.L., Società Ecologia Territorio Ambiente S.P.A., Spezia Risorse S.P.A., Valle Umbra Servizi S.P.A., Viacqua S.P.A.

Ristorazione (3): Live Show Food S.R.L., Prime For You S.R.L., Pellegrini S.P.A.

Sanità (11): Alma Mater S.P.A. (Camaldoli Hospital), Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali A R.L., Casa Di Cura Privata Madonna Delle Grazie S.P.A., Casa Di Cura Privata Villa Dei Pini S.P.A., Centro Procreazione Assistita Demetra S.R.L., Diagnost ’80 S.P.A., Istituto Europeo Di Oncologia S.R.L., Società Servizi Riabilitativi S.P.A., Synlab Lazio S.R.L., Villa Margherita S.P.A.

Servizi Innovativi (13): Acca Software S.P.A., Cy4Gate S.P.A., Edilportale.Com S.P.A., Infocert S.P.A., Infoplus S.R.L., Mare Engineering S.P.A (Mare Group)., Microdata Service S.R.L. (Microdata Group), P.A.T. S.R.L., Sistemi Informativi S.R.L., Targa Telematics S.P.A., Terranova S.R.L., Cbi S.C.P.A., Telecom Italia Trust Technologies S.R.L.

Sistema Casa (6): Areta S.R.L., Catellani & Smith S.R.L., Linea Light S.R.L., Panzeri Carlo S.R.L., Sige S.P.A., Vanita Docce S.R.L.

Turismo (4): Apartment4Holiday S.R.L., Dimsi Incoming Operator S.R.L., Macana S.R.L., Prestige Tour S.R.L. (Dirotta Da Noi Tour)

Vitivinicoltura (5): Cantina Sociale Cooperativa Di Quistello Società Agricola Cooperativa, Miim Società Agricola A R.L., Petroni Vini S.R.L., San Francesco Di Paola Società Cooperativa Agricola, Serre S.R.L.