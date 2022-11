Giffoni porta in Calabria 2 progetti per il diritto alla bellezza

A Cittanova School Experience 3 e Sedici Modi di Dire Ciao

Milano, 29 nov. (askanews) – Insegnare la bellezza per fornire a bambini e ragazzi un’arma contro la rassegnazione. Per iniziare a vedere, riconoscere e coltivare i sogni nascosti nei più polverosi cassetti. Partono da qui due progetti di Giffoni, presentati questa mattina nella sede della Scuola di Recitazione della Calabria di Cittanova. School Experience 3, il festival itinerante inserito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e Sedici Modi di Dire Ciao, il progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini per il contrasto della povertà educativa minorile, interamente partecipato da Fondazione con il Sud.

Due iniziative differenti ma con un obiettivo comune: mettere al centro i bisogni di centinaia di ragazzi, dandogli voce, restituendogli la centralità nella vita sociale e culturale. Il primo, School Experience 3, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà a Cittanova fino al 2 dicembre con un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età: Your Experience +3, Your Experience +11 e Your Experience +14 .

Sedici Modi di Dire Ciao, invece, parte da un assunto fondamentale: il riscatto delle periferie, delle potenzialità e della creatività degli adolescenti che le abitano, coinvolgendo in quattro anni migliaia di giovani, dagli 11 ai 17 anni, di Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Basilicata (Terranova di Pollino), Sardegna (Nuoro) e Veneto (San Donà di Piave). Già quattro i Campus – Andata e Ritorno realizzati: il primo in Basilicata a Terranova di Pollino (dal 21 al 25 giugno 2021), mentre gli altri tre in Campania, a Giffoni Valle Piana (dal 21 al 31 luglio durante l’edizione #50Plus), a Eboli, in provincia di Salerno (dall’1 al 4 dicembre 2021) e l’ultimo nel corso di #Giffoni52 (dal 20 al 30 luglio 2022). Il prossimo appuntamento è in programma, fino al 3 dicembre, sempre in Calabria con il supporto dell’associazione culturale Prosopon – Scuola di Recitazione della Calabria e Goodwill. Il campus si svolgerà nella sede della SRC, diretta da Walter Cordopatri, presso l’imponente ex carcere del 1600, dove ogni spazio è stato rivalorizzato e predisposto alle lezioni e alla creatività. L’evento vedrà la presenza di oltre 100 adolescenti.