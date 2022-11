Premio Angi, a Linda Raimondi l’Innovation Leader Award

Aspirante astronauta, divulgatrice e U30 aerospace Forbes

Roma, 24 nov. (askanews) – Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V Edizione del Premio Angi in anteprima l’Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come “La figlia delle stelle”: aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice televisiva e tra i primi otto giovani under 30 più influenti d’Italia sull’aerospace secondo Forbes.

“Ricevere questo premio mi rende felice e molto onorata perché, oltre a rappresentare un premio di enorme prestigio, è un riconoscimento all’importanza dell’innovazione. Infatti, saper innovare, guardare oltre quello che pensiamo essere il nostro orizzonte, avere fiducia nella scienza e fare scienza ci consentirà non solo di vivere in un mondo migliore, ma anche di continuare a esplorare nuovi mondi come la Luna o Marte e, perché no, di abitarli in un futuro nemmeno troppo lontano. Questo premio rappresenta un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con ancora maggiore ottimismo e soprattutto con la volontà di continuare a raccontare e divulgare la bellezza e le meraviglie della scienza, con la speranza di poter ispirare, appassionare o anche solo incuriosire le persone che mi seguono”, ha detto Raimondo.