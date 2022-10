Meloni: in pandemia alcuni provvedimenti senza evidenze scienza

"Sempre riconosciuto valore scienza, non scambiamo con religione"

Milano, 26 ott. (askanews) – “Abbiamo sempre riconosciuto il valore della scienza per questo non la scambiamo mai con la religione quello che non non abbiamo condiviso di quello che si è fatto in passato è proprio che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di provvedimenti che si prendevano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la replica in Senato in vista della fiducia.

Poi ha citato il caso delle restrizioni per i non vaccinati, in particolare per quanto riguarda giovani e sport. “Gli abbiamo impedito di fare sport qualcosa che sicuramente fa bene”, ha detto definendo i vaccini “una cosa su cui la comunità scientifica non era d’accordo”.