Torta in faccia al Re Carlo d’Inghilterra, al Madame Tussauds

Nuova eclatante azione a Londra del gruppo "Just Stop Oil"

Londra, 24 ott. (askanews) – Attivisti per il clima di “Just Stop Oil” hanno lanciato una fetta di torta contro la statua di cera di Re Carlo d’Inghilterra al museo Madame Tussauds di Londra, chiedendo al governo britannico di fermare “tutte le nuove licenze e permessi di petrolio e gas”. Nelle immagini, diffuse da “Just Stop Oil”, il grido “La scienza è chiara, le richieste sono semplici. Stop semplicemente al petrolio. È un pezzo di torta” (dall’inglese: “The science is clear, the demands are simple. Just stop oil. It’s a piece of cake”).

La polizia ha annunciato di avere eseguito 4 arresti per il gesto. In un tweet la Met Police di Londra ha spiegato: “Abbiamo risposto rapidamente a un incidente al Madame Tussauds dopo che due persone hanno lanciato del cibo contro una statua verso le 10.50. Sono stati entrambi arrestati per danni”. In un successivo tweet ha precisato di avere arrestato ulteriori due persone.

La settimana scorsa gli attivisti di questo stesso gruppo hanno scalato uno dei ponti principali che attraversa il Tamigi obbligando le autorità a chiuderlo. Qualche giorno prima, gli stessi attivisti hanno lanciato una zuppa di pomodoro contro il celebre dipinto “I Girasoli” di Van Gogh alla National Gallery di Londra.