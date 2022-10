E.On, al via “Odiamo gli sprechi”: studenti ambasciatori green

Riparte dal Molise il progetto educativo sulla sostenibilità

Roma, (askanews) – Sensibilizzare bambini e ragazzi ai temi del risparmio energetico, del cambiamento climatico, della sostenibilità coinvolgendoli in giochi, test, percorsi didattici innovativi e azioni sul campo. È l’obiettivo di “Odiamo gli sprechi”, l’iniziativa per le scuole lanciata nel 2016 da E.On, che torna anche quest’anno a coinvolgere studenti e territori. L’edizione 2022-2023 è stata lanciata a Termoli, in Molise, con gli studenti di due classi quinte della Scuola primaria Schweitzer impegnati, in veste di detective ambientali, a trovare possibili soluzioni ai mali che affliggono il nostro pianeta anche con l’aiuto del meteorologo Andrea Giuliacci. Non ricette astratte, ma comportamenti concreti, a misura di bambino, da adottare nella vita di tutti i giorni. E che diventano anche motivo di aggregazione e divertimento, come è accaduto con la pulizia della spiaggia a Cala Sveva.

“Parte la nuova edizione di ‘Odiamo gli Sprechi’ – spiega Davide Villa Chief Customer Officer E.On Italia – con un percorso di istruzione nelle scuole in cui aiuteremo i professori e i maestri a insegnare ai propri studenti le tematiche legate al mondo dell’energia e alla natura, perché noi crediamo che i ragazzi siano non solo gli ambasciatori per ridurre gli sprechi oggi con le proprie famiglie ma sono gli adulti del domani, quindi giocheranno un ruolo sempre più importante nell’evoluzione della società”.

Grazie al progetto di E.On i bambini possono diventare ambasciatori di buone pratiche. “È importante prendere consapevolezza che l’agire di tutti noi può avere un impatto significativo sul futuro del pianeta. È per questo – dichiara Mauro Biraghi Corporate and Marketing Communication Director E.On – che oggi lanciamo la nostra iniziativa ‘Odiamo gli Sprechi’, nata nel 2016 e che ha visto già la partecipazione di oltre 25.000 studenti e che oggi riparte con il contributo di due nostri partner, Pleiadi e Meteo Expert, che ci accompagneranno in un percorso educativo che vedrà gli studenti affrontare temi come la sostenibilità, il cambiamento climatico e l’efficienza energetica”. Sensibilizzare i ragazzi ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità vuol dire investire sul futuro del nostro pianeta.