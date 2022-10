“The Rocky Horror Show” torna sui palcoscenici italiani

Il musical a Milano, Trieste e Roma

Milano, 13 ott. (askanews) – Il “Rocky horror show” di Richard O’Brien torna sui palcoscenici italiani.

Lo show dal 1973 continua a stupire senza invecchiare mai, nonostante i 45 anni di vita, con i suoi personaggi simbolo universale della libertà di esprimere se stessi. Uno spettacolo in cui il pubblico è parte della messa in scena, canta, si traveste e balla.

Lo spettacolo, con la regia di Christopher Luscombe, ha già debuttato a Milano (al TAM Teatro Arcimboldi dall’11 al 23 ottobre). Poi Trieste al Politeama Rossetti per la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 25 al 30 ottobre. Infine Roma, al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, in collaborazione con LSD Edizioni, dall’1 al 6 novembre.