Festival Metaverso, ass. Caucino: grandi opportunità didattiche

Ma le istituzioni devono monitorare e qualificare i servizi

Torino, 11 ott. (askanews) – “Devo dire che l’innovazione tecnologica deve essere al servizio del sociale e della famiglia, e in particolare dei minori. Credo ci sia una grande opportunità dal punto di vista didattico. Studi dimostrano le potenzialità dell’educazione immersiva rispetto alle altre tipologie di educazione con tecnologia, quindi perché non cogliere questa possibilità. D’altra parte c’è il rischio che i più piccoli diventino troppo dipendenti dalla vita digitale. Io credo che le istituzioni devono essere in grado di mediare tra queste due situazioni”. Lo ha detto, intervenendo al Festival del Metaverso di Torino, l’assessore regionale del Piemonte alla Famiglia, Chiara Caucino.