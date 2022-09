A Palazzo Cusani sfila Esercito, stile attuale e gioco di tessuti

Abiti e accessori nel solco della cultura green

Milano, 26 set. (askanews) – Tessuti leggeri, come un paracadute. Verde militare, ma anche azzurro, nero e bianco candido come un vestito da sposa. La Settimana della Moda a Milano con la sua eleganza è passata anche da Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito “Lombardia”.

Numerosi i marchi che collaborano con le nostre Forze Armate per collezioni come quella di Esercito Sportswear che esprimono grinta ma anche voglia di stile più attuale, silhouette slanciate e asciutte. Il formalismo della divisa cambia e si trasforma in un gioco di tessuti e materiali.

Negli abiti come negli accessori. C’è il settore della valigeria ad esempio, dove esiste dal 2020 una collaborazione tra Esercito italiano e Ciak Roncato.

Parla Federica Roncato che con le sorelle Francesca e Fabiana rappresenta la terza generazione dell’azienda: “Da tempo noi stavamo cercando una realtà italiana dal forte sapore storico, riconoscibile anche in tutto il mondo con cui fare una collaborazione in partnership. Non si tratta di una licenza di marchio, ma di una rivisitazione del brand, del nome Esercito coniugato ai prodotti di valigeria e di business, che la nostra azienda da sempre propone nel mercato” afferma.

E nella valigeria come nello streetwear, o anche nei capi più eleganti prevale la semplicità e il comfort, ma anche la ricerca. Come pure il recupero di materiali dismessi dall’Esercito e che grazie agli stilisti diventano protagonisti di capi pregiati. Nel solco della cultura green che propone di concedere una nuova vita ai tessuti con lavorazioni innovative.

