Imprese, Palasciano: serve fare squadra e ridurre costi

Partner Ria Grant Thornton al Premio Industria Felix a Taranto

Milano, 22 set. (askanews) – Il peggioramento del quadro

economico causa inflazione, rialzo del tassi e aumento dei costi

dell’energia e delle materie prime costringe le imprese a

rivedere modelli di business e a fare squadra per ottenere

condizioni più favorevoli da banche e fornitori. Questi alcuni

dei temi affrontati durante la 44esima edizione del Premio

Industria Felix svoltosi a Taranto con la premiazione di 90

aziende di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia che si sono

distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria e

talvolta sostenibilità. Fra i relatori Giovanni Palasciano,

partner di Ria Grant Thornton.

“Un ruolo fondamentale lo potranno avere le associazioni di

categoria e anche le Confindustrie territoriali e le

Confindustrie regionali che dovranno, per conto delle imprese,

proporre degli accordi, delle convenzioni sia con il sistema

bancario sia con dei fornitori, per poter fare in modo di avere

delle economie di scala a favore delle imprese che decideranno

poi di utilizzare queste convenzioni messe a disposizione delle

associazioni di categoria”, ha dichiarato Palasciano.

Il controllo dei costi è un altro imperativo per affrontare la

crisi.

“Un altro punto fondamentale – ha continuato – penso sia anche quello per le imprese

di prevedere una riorganizzazione al loro interno per poter

verificare se ci sono dei costi superflui che possono essere

tagliati, possono essere, diciamo, azzerati, in modo tale da

poter far fronte a questo aumento dei costi che non sempre per le

imprese può essere ribaltato su quelli che sono i prezzi di

vendita, perché sappiamo perfettamente che se no rischierebbero

di andare fuori mercato”.

Il caro vita si rifletterà anche sul potere di acquisto dei

lavoratori. Per questo Palasciano, in attesa di una riduzione

significativa del cuneo fiscale, auspica che non ci sia alcuna

tassazione su integrazioni salariali come buoni spesa o

carburante.

Prossimo appuntamento con il premio Industria Felix è

all Università Luiss Guido Carli di Roma il 24 novembre per la

premiazione delle migliori imprese italiane per settore.