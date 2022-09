Infojobs: digitale strumento ideale per aziende e candidati

Mercato del lavoro cresce, aumenta ricerca proattiva in database

Roma, 12 set. (askanews) – Un mercato del lavoro che continua a crescere, ma che si trasforma nelle modalità di approccio alla ricerca dei candidati. Nella caccia al candidato perfetto aumentano le aziende che cercano proattivamente le diverse categorie professionali nel database di Infojobs. Cresce anche l’interesse delle imprese per gli strumenti di ricerca dei candidati passivi. E il canale digitale si dimostra ancora una volta lo strumento migliore per aziende e candidati. E’ quanto rileva l’osservatorio sul mercato del lavoro di InfoJobs, la piattaforma per la ricerca di lavoro online. A illustrare i dati del primo semestre è Filippo Saini, Head of Job di Infojobs.

“Quest’anno l’osservatorio sul primo semestre di Infojobs ha confermato uno stato di buona salute per il mercato del lavoro, in ulteriore crescita rispetto all’anno precedente – dice – parliamo di oltre 230mila annuncia pubblicati, ma rivela un’interessante novità nei comportamenti delle aziende che hanno cercato personale. Abbiamo rilevato una crescita di oltre il 50% delle aziende che hanno utilizzato strumenti di ricerca per candidati passivi. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di ricerca in database. E una crescita complessiva di oltre il 400% nell’utilizzo di tutti gli strumenti che mettiamo a disposizione dei nostri clienti proprio per la ricerca di candidati passivi. Tra questi ha certamente un importante rilievo la possibilità di indirizzare gli annunci pubblicati su categorie di candidati che possono essere scelti direttamente dalle aziende”.

A guidare la classifica con il maggior numero di offerte di lavoro è la Lombardia, che raccoglie il 32% del totale. Ma tra le sorprese spicca la crescita della Campania con un +12,4% rispetto all’anno precedente. Ancora Saini.

“Questo chiaramente è un indicatore di come il digitale stia penetrando anche in regioni che storicamente erano un pochino più indietro – afferma – rispetto alle classiche capofila come Lombardia, Emilia Romagna o Veneto”.

Il digitale, dunque, sta assumendo sempre di più un ruolo fondamentale per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

“Sia dal punto di vista dei candidati – prosegue – che hanno la necessità di avere online un cv costantemente aggiornato, ricco di informazioni affinché possano essere trovati dalle aziende, che a loro volta hanno assolutamente la necessità di dotarsi dei migliori strumenti, come per esempio Infojobs, per la ricerca di quei candidati che sono di difficile reperimento”.

Le categorie professionali legate al mondo della produzione si confermano quelle che hanno ricevuto maggior interesse da parte delle aziende che cercano proattivamente candidati. Aggiunge Saini.

“Seguita, ancora una volta, grazie alla crescita degli ultimi anni, dal settore della logistica, del magazzino, degli acquisti – sottolinea – chiaramente un grande classico sono le vendite, le categorie professionali che fruiscono della ripartenza che c’è stata nell’ultimo anno. Al quarto posto gli uffici, quindi l’amministrazione, la contabilità, la segreteria”.

Saini chiude con una raccomandazione a utenti e aziende che utilizzano la piattaforma di Infojobs: “Essere sempre più attenti nella propria presenza digitale, rafforzandola – conclude – e cercando di essere al massimo dettagliati nel racconto delle esperienze. Lo strumento digitale è assolutamente imprenscindibile per le piccole aziende”.