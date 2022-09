Danimarca, l’installazione per celebrare 50 “regine” dimenticate

Polemica sulle donne poco rappresentate pubblicamente nel Paese

Milano, 8 set. (askanews) – Cinquanta piedistalli senza statue per celebrare cinquanta “regine” della storia danese non ancora rappresentate pubblicamente. È l’installazione “50 Queens” che per due settimane circonda la statua di Re Cristiano V di Danimarca nella Kongens Nytorv, una delle piazze principali di Copenaghen. È un modo per ricordare le tante donne di cultura e scienza che hanno contribuito alla crescita del paese ma che purtroppo non hanno statue o sculture pubbliche a loro dedicate.

“In Danimarca si contano 2500 statue e solo 28 rappresentano delle donne, l’1% . Vogliamo che tutto questo cambi e che cambino anche gli equilibri. E ovviamente non possiamo costruire statue dall’oggi al domani”, ha spiegato Svante Lindeburg, direttore del festival “Golden Days”. Da qui la scelta di presentare questa installazione in concomitanza con le celebrazioni del giubileo della Regina Margherita II di Danimarca che va avanti dall’inizio del 2022.

“Quest’anno festeggiamo i 50 anni di regno della regina e vogliamo celebrarlo – ha aggiunto Lindeburg – Ma vogliamo anche festeggiare tutte le altre donne della storia, della letteratura, dell’architettura, della politica e così via. Molte donne non compaionio nei libri di storia. Un modo di cambiare le cose è di farle rivivere qui”

Su 49 piedistalli bianchi sono esposte dell targhette con i nomi di alcuni personaggi danesi, dalla scrittrice Karen Blixen all’attrice Trine Dyrholm. Attraverso un QR Code si può scoprire la biografia di queste personalità. Il cinquantesimo piedistallo non è bianco ma a specchio: per rfilettere e rappresentare pubblicamente i visitatori e soprattutto le visitatrici dell’installazione.