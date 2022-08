Luca Parmitano dalle stelle alla Sicilia per PuliAmoCatania

Appuntamento in piazza San Cristoforo con Plastic Free

Catania, 31 ago. (askanews) – L’astronauta Luca Parmitano lancia un appello ai siciliani e ai turisti per prendersi cura della sua terra con l’evento PuliAmoCatania. Domenica 4 settembre, dalle 10 alle 13, il comitato civico – che ha lo stesso nome dell’evento che è nato a luglio per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente in cui viviamo – torna in piazza e affiancherà, con i suoi volontari, Plastic Free e altre associazioni per pulire piazza San Cristoforo, nel cuore di Catania. I cittadini che vorranno partecipare potranno portare guanti resistenti oltre a scopa, paletta o pinza telescopica. I sacchi dell’immondizia saranno forniti sul posto dagli organizzatori.

L’evento cui partecipa PuliAmoCatania è organizzato da Plastic Free, onlus che dal 2019 opera sututto il territorio nazionale con iniziative di pulizia – chiamate “cleanup” – e progetti con scuole e Comuni. Finora, l’organizzazione ha coinvolto 250 mila volontari e raccolto quasi 2 milioni e 220 mila chili di rifiuti in tutta Italia. PuliAmoCatania ha deciso di instaurare un rapporto di collaborazione con Plastic Free – Catania perché crediamo che solo una rete fitta e sempre più ampia di persone disposte a darsi da fare potrà cambiare la coscienza e la cultura civile della nostra città: presupposto fondamentale per qualsiasi progetto o speranza di rilancio economico, civico e culturale , spiega Stefano Lo Cicero Vaina, portavoce di PuliAmoCatania.