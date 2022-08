Salvini: cancelliamo il numero chiuso per la facoltà di Medicina

Per risolvere il problema della carenza di medici

Reggio Calabria, 29 ago. (askanews) – La proposta della Lega – che verrà presentata mercoledì davanti alla Facoltà di Medicina all’Università statale di Milano – per risolvere il problema della carenza di medici “copiamo la Francia e cancelliamo il numero chiuso per accedere alla Facoltà di medicina al primo anno. Lasciamo libero accesso al primo anno della Facoltà di medicina a tutti i ragazzi e le ragazze che ne fanno domanda e la selezione la si fa in base ai voti il secondo anno, non con il quiz modello ruota della fortuna. Costo per lo Stato: zero”. Lo ha detto il leader del partito, Matteo Salvini, durante un comizio a Reggio Calabria.