Ruini (Conai): economia circolare perno per affrontare le crisi

Italia è ai primi posti in Europa per riciclo imballaggi

Rimini, 24 ago. (askanews) – “L’economia circolare sta diventando il perno per poter affrontare le crisi energetiche” del momento. Ne è convinto il presidente di Conai, Luca Ruini, che a margine del Meeting di Rimini ha fatto il punto sull’attività del Consorzio nazionale imballaggi. “L’Italia, con il 73,3% degli imballaggi che hanno una seconda vita, risulta al primo posto tra i grandi paesi europei – ha spiegato Ruini -. Siamo davanti alla Germania e prima di noi c’è solo il Lussemburgo. Il 2022 è un anno speciale per Conai che compie 25 anni. I risultati che stiamo portando a casa avvengono in un momento dove l’economia circolare sta diventando il perno per poter affrontare le crisi energetiche che stiamo affrontando. Una parte dei materiali che vengono dallo scarto, dalla raccolta differenziata, possono essere utilizzati per produrre energia”.

Numeri positivi anche nel bilancio di previsione. “Soprattutto nel Centro e nel Sud Italia sta crescendo la raccolta differenziata – ha aggiunto il presidente -. Con i progetti del Pnrr si riuscirà non solo ad aumentare la raccolta differenziata ma anche a chiudere il cerchio con dell’impiantistica dedicata al Sud”.