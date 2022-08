Parte da Ancona il tour elettorale di Meloni: Sono pronta, e voi?

Leader Fdi infiamma la piazza e respinge accuse sul video stupro

Ancona, 24 ago. (askanews) – Giorgia Meloni ha scelto Ancona per il suo primo grande incontro elettorale, accanto a lei sul palco tra gli altri il governatore delle Marche, il fedelissimo Francesco Acquaroli. La leader di Fratelli d’Italia ha infiammato la folla dei suoi sostenitori che hanno sventolato le bandiere con la fiamma tricolore su Piazza Roma:

“Non sarà una cosa facile, ma io non ho paura, sono disposta a condurre questa battaglia, sono pronta”, ha affermato Meloni.

“La domanda è: ma voi siete pronti? Cioé questa nazione è pronta a interrogarsi sulle ragioni per cui un movimento come Fratelli d’Italia viene raccontato ogni giorno come se fosse mostruoso sui giornali, mentre è stimato al consenso del 25% degli italiani?”, ha ricordato.

Meloni ha poi respinto le critiche di chi l’accusa di aver voluto fare propaganda pubblicando il video dello stupro compiuto da un richiedente asilo a Piacenza, affermando che non avrebbe “mai pubblicato un video che potesse far riconoscere la vittima” e ha replicato così ai cronisti: “Avete chiesto ai quotidiani che hanno pubblicato il video se intendono scusarsi?”.

“Perché io, fino a prova contraria, penso che i confini vadano difesi e penso che in una nazione seria non si fa fare la selezione all’ingresso agli scafisti”, ha attaccato.

