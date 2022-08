Autonomia, Fedriga: sì centrodestra, spero anche opposizione

Lo dobbiamo alle regioni che lo vogliono e a milioni di cittadini

Milano, 24 ago. (askanews) – Il percorso verso l’autonomia differenziata “si è interrotto ma non si è fermato. C’è dell’impegno di tutta la colazione di centrodestra ad andare avanti sull’autonomia differenziata e sull’impegno preso non solo con le regioni che hanno fatto richiesta, ma anche con milioni di cittadini che in Veneto e Lombardia hanno votato”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli e della Conferenza delle Regioni, nel punto stampa al Meeting di Rimini.

“Penso anche con molte regioni del Mezzogiorno che potranno portare avanti un processo di richiesta di competenze che soprattutto a seguito della pandemia ha visto il protagonismo dei territori fondamentali per come si riesce a dare risposta ai cittadini”, ha aggiunto Fedriga.

“Mi auguro che possa essere un percorso che non sia esclusivamente di centrodestra ma – se vinceremo le elezioni – anche di quella parte di opposizione che non fa riferimento alla nostra coalizione ma che deve avere quel senso di responsabilità per capire che le istituzioni di questo paese devono essere riformate per dare migliori risposte ai cittadini italiani”, ha concluso il governatore.