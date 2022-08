Letta (Pd): primo obiettivo essere il partito dei giovani

"Se vincessimo elezioni ma non voto giovani non sarei contento"

Milano, 19 ago. (askanews) – “L’obiettivo che mi sono dato da segretario del Pd è stato di riportare il Partito Democratico al centro dell’attenzione dei giovani e di essere il primo partito votato tra i giovani. Questo è uno degli obiettivi principali: anche se vincessimo le elezioni e arrivassimo invece dietro sul tema del voto tra i giovani io non sarei soddisfatto. L’obiettivo è ritornare a essere primi tra i giovani per creare un percorso per il futuro. I giovani sono protagonisti di questo lavoro”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico nella conferenza stampa di presentazione dei candidati e delle azioni proposte dal Pd nell’ambito del piano Giovani del governo.

Insieme al segretario del Pd Enrico Letta, i capilista del proporzionale under 35 per questo proposti da Letta e approvati dalla direzione: Caterina Cerroni, candidata alla Camera nel collegio plurinominale del Molise; Chiara Gribaudo, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Piemonte 2; Raffaele La Regina, candidato alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata; Silvia Roggiani, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Lombardia 1; Marco Sarracino, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2; Rachele Scarpa, candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Venezia-Treviso-Belluno ed Elly Schlein, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 2.