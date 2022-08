Germania, chiatta in panne complica navigazione su Reno in secca

Il traffico è stato bloccato tra Magonza e Coblenza

Magonza, 18 ago. (askanews) – Anche i paesi del Nord Europa sono alle prese come non mai con la siccità. Una chiatta in panne ha bloccato il Reno nella Germania occidentale in un punto cruciale per la navigazione fluviale, già complicata a causa della mancanza d’acqua.

Secondo la polizia fluviale, il traffico sul tratto tra St Goar e Oberwesel, situato tra le città di Magonza e Coblenza, dovrebbe riprendere a volumi ridotti.

La chiatta si è arenata non lontano da Kaub, il collo di bottiglia del Reno per il trasporto fluviale e dove si trova il profondimetro di riferimento. Con un livello al di sotto della soglia critica di 40 cm dalla scorsa settimana, la navigazione fluviale è sempre più complicata a causa della siccità delle ultime settimane.

La prospettiva di una parziale interruzione del traffico su questo fiume, uno dei più trafficati del mondo, costituisce un nuovo grattacapo per l’industria tedesca, già messa a dura prova dalla crisi del gas russa e dall’impennata dei prezzi dell’energia per guerra in Ucraina.