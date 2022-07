Incendio in Maremma, evacuato il paese di Cinigiano

Sfollate oltre 500 persone sull'Amiata, aria irrespirabile

Roma, 25 lug. (askanews) – Brucia ancora la Toscana. Le immagini del vasto incendio in Maremma che il 24 luglio hanno circondato il borgo di Cinigiano, sull’Amiata. Oltre 500 persone sono state fatte allontanare dalle loro abitazioni in paese e nella campagna dopo che per l’intera giornata le fiamme, alimentate da un forte vento, hanno bruciato boschi e terreni circostanti l’abitato.

La fitta nube grigia di fumo ha reso l’aria irrespirabile nella zona.

