Al via da Lignano Sabbiadoro il viaggio del Jova Beach Party

Più di 60.000 persone, e si va avanti fino al 10 settembre

Lignano Sabbiadoro (Udine), 3 lug. (askanews) – Con più di 60 mila persone parte da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party, con i primi due party sulla spiaggia prodotti da Trident Music. Lo spettacolo e il divertimento proseguiranno in 12 località fino al 10 settembre in un format unico al mondo, per un esperienza travolgente per tutti gli artisti e per tutto il pubblico.

“Oggi cominciamo! in tanti momenti degli ultimi tempi è sembrata un impresa impossibile eppure ci siamo, siamo qui, abbiamo tutto pronto e alle 14:00 parte il nuovo Jova Beach Party”, ha detto Jovanotti rivolgendosi alle migliaia di suoi fan, “stasera si va avanti fino a mezzanotte. La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena. Non è la grandezza la cosa importante, però, è l energia, l esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale. In fondo il rock n roll è proprio questo e per questo ci piace tanto: ballare sul confine tra la natura umana più profonda e la scoperta di ciò che non ha ancora un nome. Venitevi a divertire!!! Gettatevi in questa figata, vi aspettiamo!”