Vietti (Anfir), finanziarie regionali a supporto delle imprese

Su 50 miliardi fondi programmazione europea

Roma, 1 lug. (askanews) – Si è tenuto oggi, alla presenza del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del Sottosegretario regionale alla

Delegazione di Bruxelles e Sistema dei Controlli, Marco Alparone, l’evento internazionale organizzato da European Association of Public Banks (EAPB), Associazione nazionale delle finanziarie regionali (ANFIR), Finlombarda (società finanziaria di Regione Lombardia) e Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), dedicato al tema “Gli strumenti finanziari della politica di Coesione per rafforzare la ripresa economica e territoriale”.

Per Michele Vietti, Presidente di Anfir, Finlombarda e Finpiemonte, “le finanziarie regionali hanno consentito in questi anni di passare da una logica di fondo perduto, a un nuovo modello di sostegno pubblico, basato su strumenti finanziari in grado di conciliare l’esigenza di supporto al territorio con la sostenibilità dei conti pubblici e dei progetti finanziati”