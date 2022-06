QVC guarda al futuro con una forte spinta sul digitale

Da pioniere del TV shopping a leader mondiale del video commerce

Milano, 27 giu. (askanews) – Da pioniere del TV shopping a leader mondiale del video commerce attraverso una forte spinta sul digitale. Nata negli Stati Uniti nel 1986 come emittente tv, QVC deve il suo successo internazionale alla capacità di coniugare lo shopping con il forte appeal dell intrattenimento e della relazione con il pubblico.

Da 11 anni, QVC Italia ha affermato la sua presenza online e punta molto sul digitale. “Il digitale è al centro delle strategie di QVC – spiega Giorgio De Gobbi, Director, Digital Store and Content Strategy QVC Italia- e permette essenzialmente di fare due cose. Da una parte di integrare la tv, che è il nostro mezzo tradizionale, con le piattaforme digitali, attraverso i QR code che abbiamo nelle nostre dirette tv, i messaggi whatsapp che riceviamo in diretta e le integrazioni col mondo dei social media; dall’altra, con le vere e proprie piattaforme digitali: quindi i social media e l’e-commerce dove poter trovare le varie campagne legate alla stagionalità dei prodotti e permette di informarsi sui prodotti in modo dettagliato e preciso”.

Oggi l’e-commerce QVC è tra i più visitati del Paese. Sulle piattaforme digitali di QVC International, il 70% degli acquisti viene fatto da mobile. L’evoluzione attraverso le piattaforme televisive, di streaming, mobile e social, consacra oggi QVC come leader mondiale del settore video commerce, e pioniere delle soluzioni più all’avanguardia con il lancio, nel 2022, della sua ultima innovazione: likeQ. “LikeQ è una app di live streaming shopping lanciata quest’anno e permette di vedere uno show di shopping in diretta, di chattare in diretta con influencer e presentatori, e permette di comprare i prodotti in pochi click continuando a vedere il video live della presentazione del prodotto”, sottolinea De Gobbi.

Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il peso dell ecommerce e offrire un esperienza d acquisto sempre più personalizzata, QVC Italia lancia oggi un altra grande novità: il programma Drop Ship. “Col Drop Ship avremo la possibilità di vendere tutta una serie di nuovi prodotti che non eravamo in grado di gestire fino ad oggi – spiega Paolo Filipin, Director og Merchandising Qvc Italia – Li potremo vendere perché verranno spediti direttamente dai nostri fornitori. Una grande opportunità per ampliare il nostro assortimento in categorie come i grandi elettrodomestici, i mobili, l’arredamento, gli attrezzi ingombranti per il fitness, fino ai piatti pronti che hanno bisogno di temperatura controllata per essere trasportati”. Uno shopping sempre più multicanale, utile e coinvolgente.