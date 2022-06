Incendi a Roma e Provincia, gli interventi e le polemiche

Da ieri 406 missioni dei vigili del fuoco

Roma, 28 giu. (askanews) – Non solo il maxi rogo nel rimessaggio camper sull’Uurelia. Sono almeno nove gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata di martedì per spegnere gli incendi di vegetazione che interessano il territorio di Roma e provincia. Sono 350 i vigili del fuoco impegnati, anche con rinforzi da Abruzzo, Campania, Toscana, Umbria.

Da ieri, dei 406 interventi totali svolti dal comando, 193 sono

stati per incendi di vegetazione.

In queste immagini i roghi in zona Laurentina verso Pomezia, sul quale si è espresso il comitato locale delle Cinque Colline segnalando come il fuoco sia arrivato fino alle abitazioni.

In collaborazione con il IX Municipio il comitato sta raccogliendo tutte le segnalazioni riguardanti terreni incolti e pieni di erbacce per sollecitare i privati ad intervenire. Il Municipio ha disposto l’apertura dell’unità di crisi fino alla fine dell’emergenza.

La Protezione civile del Lazio ha invitato i comuni della regione a pianificare ed eseguire interventi di sfalcio e potatura della vegetazione spontanea sulle proprietà pubbliche e, per quanto concerne gli Enti gestori della strada, sulle pertinenze della rete viaria di competenza.