Cristoforetti: devastati da guerra Ucraina, ma qui collaboriamo

"Iss simbolo cooperazione, Russia è un partner importante"

Milano, 25 mag. (askanews) – “A livello personale penso che siamo tutti devastati dal conflitto ma in termini di relazioni a bordo penso che prevalga a livello personale la nostra amicizia, siamo colleghi e ci conosciamo da tempo, e a livello professionale il nostro comune impegno per il successo dela missione e per portare avanti il meraviglioso lavoro di avanzamento della scienza e tecnologia”. Così l’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti, intervenendo al World Economic Forum di Davos, ha risposto a chi chiedeva se a bordo si parla della situazione in Ucraina e come sono i rapporti con i cosmonauti russi.

“La Iss (Stazione spaziale internazionale ndr) è una testimonianza della cooperazione internazionale e la Russia è un partner importante in questa impresa”, ha detto Cristoforetti, aggiungendo che nello Spazio la cooperazione è “la chiave del successo”.