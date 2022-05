Industria Felix celebra le 60 imprese top della Campania

De Margheriti (Grant Thornton): si può imparare da eccellenze

Napoli, 23 mag. (askanews) – Sono 60 le società di capitali con sede legale in Campania insignite a Napoli dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 42esimo evento del Premio Industria Felix, quinta edizione campana. Trentaquattro per la provincia di Napoli, 10 per quella di Salerno, 8 per Avellino, 5 per Caserta e 3 per Benevento. Presso l’Auditorium di Città della Scienza sono state premiate le aziende scelte dal comitato scientifico sulla base di un algoritmo di competitività relativo al conto economico, all’affidabilità finanziaria indicata dal Cerved Group Score Impact e da una media addetti non inferiore all’anno precedente.

Gianluca De Margheriti, Grant Thornton Consultants e componente del comitato scientifico di Industria Felix: “Grant Thornton è un partner, uno sponsor storico di Industria Felix in tutte le tappe nazionali. Ovviamente, quando si tratta di Sud e, in questo momento particolare, di rilancio del Sud, nonostante la dimensione internazionale di Grant Thornton presente in 130 Paesi e quindi con le esperienze che possiamo portare a servizio delle nostre aziende, la nostra vicinanza al territorio e quindi alle singole realtà locali è molto importante e da qui la nostra presenza anche in questa tappa di Napoli”

Secondo De Margheriti anche il forum Verso Sud che si è svolto recentemente a Sorrento ha offerto buoni spunti per parlare di Sud e di Piano nazionale ripresa e resilienza.

“Il Pnrr può costituire sicuramente un elemento di accelerazione del nostro territorio meridionale, di valorizzazione di quelle che sono le eccellenze del nostro Sud e che oggi sono rappresentate in circa 60 aziende che hanno qui partecipato e che, insieme ad altri elementi di supporto finanziario, quindi, anche l attrazione di capitali esteri che si vanno ad innestare sulla base del Pnrr, possono costituire veramente una fonte di accelerazione dell economia del Sud”