Vadalà: Risanamento territori cruciale per transizione ecologica

Il generale Commissario Unico Bonifica Discariche Abusive

Napoli, 28 mar. (askanews) – “Stiamo lavorando dal 2017 per bonificare importanti territori nazionali, dal Veneto fino alla Sicilia. Bonificare o mettere in sicurezza significa recuperare territorio, un fattore importantissimo perché sono territori che possono essere riutilizzati per altre utilità, quindi, vengono restituiti ai Comuni e questo significa disinquinare e dare sicurezza anche in termini di salubrità e salute ai cittadini e significa anche ricreare un ambiente più consono e risanare o rigenerare che è un aspetto fondamentale oggi”.

Così il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la Bonifica delle discariche abusive, in occasione dell’appuntamento organizzato da RemTech a EnergyMed a Napoli dal titolo “Risanamento e rigenerazione dei territori: transizione ecologoca e innovazione tecnologica, la Campania come generatore di eccellenze e promotore di opportunità nel bacino del Mediterraneo”.

"Dopo decenni di utilizzazione di territori nel nostro Paese", ha aggiunto, "c'è questo bisogno come, d'altra parte, stiamo recuperando il significato dell art.44 della Costituzione che diceva di recuperare i territori che erano acquitrinosi per recuperarli alla cultura agraria, oggi si recuperano i territori da un eccessiva o continua utilizzazione per poterli riutilizzare in tutte le altre attività".