Primo album per i 2nd Roof che hanno portato la trap in Italia

Il duo di producer multiplatino tra musica e politica

Milano, 22 dic. (askanews) – I 2nd Roof il duo di producer multiplatino che ha portato la trap in Italia, esce con il primo album ufficiale ‘Roof Top Mixtape vol. 1’ con 25 featuring italiani e internazionali. Ad aprire l’album il brano ‘Berlusconi’ Pietro Miano e Federico Vaccari spiegano perchè la politica e la musica hanno una rapporto stretto.

“La musica sicuramente racconta anche involontariamente la politica, anche nel rap più spaccone comunque parli di politica, c’è un messaggio politico, a volte non profondo ma comunque c’è un po’ di politica, ma bisogna sempre ricordare che la musica è anche intrattenimento”.

I 2nd Roof portano gli ascoltatori in viaggio intorno al mondo, alla scoperta di sound, artisti e groove estremamente eterogenei. Grazie all’internazionalità della loro musica, sono riusciti farsi apprezzare all’estero, anche se ammettono che gli italiani devono ancora farsi conoscere oltre oceano.

Forse nel mondo street-rap forse non benissimo, ma c’è da dire che in Europa con la nuova scena sta predendo una bella piega”.

Per il momento non c’è l’intenzione di portare il mixtape dal vivo anche se stanno pensando a un progetto diverso per connettersi con i fan.

Pensavamo di fare una cosa multimediale, che potrebbe essere una animazione o qualcos’altro di video che prendano il posto degli artisti”.