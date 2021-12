Il filosofo Pievani su laF: “Questa volta l’asteroide siamo noi”

La sua masterclass per "Lezioni d'autore - TV Sessions"

Milano, 4 dic. (askanews) – “Questa volta l’asteroide siamo noi”. così Telmo Pievani parlando della sesta estinzione di massa, causata proprio dall’Homo Sapiens, che con le sue attività provoca catastrofi naturali che favoriscono fenomeni come la recente pandemia.

La sua analisi è contenuta nella masterclass “Scienza e natura: Darwin aveva ragione?” per “Lezioni d’autore – TV Sessions”, in onda in prima tv lunedì 6 dicembre alle ore 21.10 su laF (Sky 135), on demand su Sky e su Sky Go.

“L’Homo Sapiens è una specie catastrofica, nel senso che è figlia delle catastrofi del passato ma oggi è purtroppo essa stessa causa di una nuova catastrofe”. Telmo Pievani, da evoluzionista, analizza il “tempo profondo” del nostro Pianeta, che nel corso dei 4 miliardi di anni della sua storia ha già assistito a catastrofi naturali, che hanno causato ciclicamente estinzioni di massa, come l’impatto con un asteroide avvenuto 66 milioni di anni fa. Ma l’attuale riduzione della biodiversità, per la prima volta, sta avvenendo non per cause naturali ma a causa di un essere vivente, l’uomo, capace di mettere in pericolo anche se stesso. Secondo il filosofo le deforestazioni e la drastica modifica degli habitat di altri esseri viventi, infatti, possono agevolare anche fenomeni come la recente pandemia di SARS-CoV-2. “Da 15-20 anni, le pandemie, che ci sono sempre state nella storia umana, diventano molto più frequenti e molto più violente e più contagiose, partono velocemente e si diffondono in tutto il mondo”.

“Lezioni d’autore – TV Sessions” sono le masterclass d’autore di Feltrinelli con il racconto di 8 grandi autori, Alessandro Baricco, Eva Cantarella, Telmo Pievani, Chiara Valerio, Chiara Gamberale, Giacomo Papi, Gad Lerner e Paolo Di Paolo, ognuno su 8 temi come letteratura, sociologia, scienza e natura, matematica, amore, satira, storia. “Lezioni d’autore – TV Sessions” è la versione televisiva e inedita di 8 masterclass firmate Feltrinelli Education, un progetto digitale di edutainment d’autore disponibili in formato arricchito e con molti altri autori sull’innovativa piattaforma di lifelong learning del Gruppo Feltrinelli, feltrinellieducation.it.

“Lezioni d’autore – TV Sessions” (8 x 45′, Italia, 2021) è una co-produzione Feltrinelli Education – EFFE TV con Blink Fish. In onda in prima tv su laF (Sky 135), ogni lunedì dal 29 novembre 2021 al 10 gennaio 2022 e disponibile on demand su Sky e su Sky Go.