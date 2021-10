Violento nubifragio su Catania: allagamenti e auto in panne

In Calabria frana all'imbocco di una galleria lungo SS107

Catania, 26 ott. (askanews) – La violenta ondata di maltempo che si sta abbattendo su Sicilia e Calabria sta provocando ingenti danni e disagi alla circolazione. Un violento nubifragio ha colpito Catania e provincia e sta provocando allagamenti e smottamenti. Una donna è stata travolta dall’acqua ed è morta annegata. Numerose le vetture rimaste in panne. Nel capoluogo l’acqua copre la pavimentazione di Piazza Duomo ed è allagata anche la vicina Pescheria. Via Etnea sembra un fiume in piena. La zona più colpita, comunque è quella del villaggio Santa Maria Goretti, nei pressi dell’aeroporto. Finora i vigili del fuoco di Catania hanno eseguito più di 200 interventi.

A causa del maltempo che imperversa anche sulla Calabria, si è verificata una frana sulla SS107 all’imbocco della galleria Serra a San Giovanni in Fiore, nel cosentino. Fortunatamente non ci sono veicoli coinvolti. Sono in corso le lunghe operazioni di ripristino della viabilità.