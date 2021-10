Caserma Goito a Brescia, tesoro da scoprire con le Giornate Fai

Bellezza discreta ma sorprendente che ospitò anche Napoleone

Brescia, 15 ott. (askanews) – Un gioiello cinquecentesco, tutto da scoprire a Brescia, grazie alle giornate del Fai sabato 16 e domenica 17 ottobre, che aprono centinaia di luoghi in tutta Italia in genere inaccessibili. La caserma Goito, attuale sede del Reparto Attività Territoriali del Comando Militare Esercito Lombardia si offre questo week end al pubblico con visite guidate, per scoprire una bellezza discreta ma sorprendente.

Tra questi chiostri vi passò anche Napoleone Bonaparte che pernottò nella struttura e si fece costruire persino un cunicolo segreto.

Insomma una vera chicca da visitare, passando tra i locali del convento agostiniano di Sant’Eufemia, quelli del convento cappuccino di fine 500, la sala X giornate con gli affreschi del Gambara e il museo della Brigata Meccanizzata Brescia, costituito nel 1988 per iniziativa del generale V. Vannucchi per raccogliere i cimeli, la storia e i fatti di cui sono stati protagonisti i diversi reparti militari che dal 1848 hanno formato la Brigata Brescia.

