La donna Dior post Covid è sportiva e con un’esplosione di colore

La nuova collezione dal vivo alla Paris Fashion Week

Roma, 29 set. (askanews) – Un’esplosione di colore nel post pandemia. A Parigi torna finalmente dal vivo la settimana della moda e Dior porta in passerella la sua coloratissima collezione primavera-estate 2022, con creazioni grafiche ispirate al mondo dei giochi e dei videogame e le modelle che ruotano intorno a un’enorme piattaforma circolare a gradini, come in un game show.

Una svolta radicale per uno dei marchi più antichi di Francia. Atmosfere anni ’60, pochissimi abiti da sera fluttuanti, marchio di fabbrica negli ultimi anni; la collezione donna Dior riflette un mondo che che desidera giocare e ritrovare la “joie-de-vivre” dopo gli ultimi difficili mesi; un mondo sportivo che ha capito quanto sia importante muoversi, essere liberi e stare bene.

Verde e arancione fluo, blu neon e grandi stampe, strizzando sempre l’occhio al sottile chic tipico di Dior.

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa Dior: “Il punto di partenza della collezione è riflettere sul gioco e come nella moda possiamo interpretare diversi personaggi. Penso che sia un elemento importante, che la moda aiuti le persone a esibirsi in qualche modo, in modo diverso, e penso che sia un aspetto molto importante per lavorare nella moda”.

Una collezione in cui si gioca molto con il colore. “E per giocare con il colore penso che sia molto importante usare forme molto semplici, molto sottili, quindi l’idea è di avere una collezione che sia davvero colorata ma allo stesso tempo molto grafica”.

E una collezione finalmente da mostrare dal vivo: “Sono molto felice che siamo tornati a fare una vera sfilata dopo la pandemia, in ogni caso penso che la moda sia spettacolo, si esibisce ma è importante anche il pubblico, non è qualcosa che si può vedere solo in un video. Ci siamo adattati a lavorare in un modo diverso ma il vero modo di lavorare con la moda è poi realizzare un vero e proprio show”.