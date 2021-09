Ferro (Ice): Premio Qualità per eccellenze Sanità e Made in Italy

Che hanno consentito la ripartenza dopo la pandemia

Roma, (askanews) – “Il Premio qualità Italia rappresenta una grande tradizione ma credo che l’edizione 20-21 sia davvero speciale è un’edizione della ripresa dedicata innanzitutto a chi ha consentito all’Italia di essere in questo momento di ripresa. E il premio 2020 è un’edizione speciale che va a tutto il personale del mondo della scienza e della sanità che ha consentito all’Italia di vincere la battaglia contro la pandemia. Tradizionalmente poi il premio va alle imprese che rappresentano le eccellenze che hanno fatto grande il Made in Italy e che sono alla base della ripresa delle esportazioni italiane in questo momento”. Lo ha detto il presidente dell’Ice Carlo Ferro, in occasione della Giornata Qualità Italia in cui sono stati assegnati i Premi Leonardo.