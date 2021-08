Covid, Beppe Convertini: scegliamo mare italiano e vacciniamoci

Dal 15 agosto nuovo programma "Azzurro. Storie di mare" su Rai1

Roma, 9 ago. (askanews) – Salperà dalla Sardegna, domenica 15 agosto alle 9.30 su Rai1, la nave di “Azzurro. Storie di mare” capitanata da Beppe Convertini. Un viaggio tra le bellezze italiane, come spiega ad askanews il conduttore:

“Storie di mestieri antichi, alcuni in via di estinzione, come il cordaro o il tonnaroto, il rais. Dalla Sicilia ala Sardegna, dalla Puglia alla Liguria scopriremo le belleze delle coste italiane, il cibo, lo sport, la natura, la fauna e la flora, grazie anche ad immersioni che farò nel mare italiano. Insomma andremo alla scoperta dell’essenza del mare della nostra bellissima Itala”.

Da Convertini un invito alla vaccinazione: “È fondamentale andare in vacanza in Italia, perché è il posto più bello al mondo e per aiutare il settore turistico che in questo anno e mezzo pandemico ha avuto tantissime difficoltà. Scegliamo come meta l’Italia”. “E viaggiamo in sicurezza, vacciniamoci perché se raggiungiamo l’immunità di gregge riusciamo a sconfiggere questo virus che ci ha fatto vivere un momento drammatico”.