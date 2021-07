Salvini: commissariamento istantaneo Gronda e cantieri Liguria

"E' una priorità non solo per i liguri ma per l'Italia intera"

Genova, 9 lug. (askanews) – Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti del caos sulle autostrade liguri, a margine del 50° convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, incalza: “È una follia che ci siano milioni di liguri e liguri di adozione, che vorrebbero venire in Liguria questa estate, ostaggio di centinaia di cantieri con quatto miliardi di euro già stanziati e fermi per la Gronda, perché ci sono i signor no. Noi proponiamo il commissariamento istantaneo e l’apertura istantanea dei cantieri. Sono 4 miliardi cantierabili domani e tanto traffico in meno a soffocare i genovesi. Io mi domando che cosa si stia aspettando. Noi – ha concluso il segretario del Carroccio – chiediamo al ministro (delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico ) Giovannini di correre perché la Gronda è una priorità non solo per i liguri ma per l’Italia intera”.